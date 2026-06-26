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Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté le plus grand nombre d'appareils de forage en une semaine depuis juin 2022
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont mis en service cette semaine le plus grand nombre d'appareils de forage en une semaine depuis juin 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport.

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