Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté le plus grand nombre d'appareils de forage en une semaine depuis juin 2022

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les entreprises énergétiques américaines ont mis en service cette semaine le plus grand nombre d'appareils de forage en une semaine depuis juin 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport.
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