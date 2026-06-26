Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté le plus grand nombre d'appareils de forage en une semaine depuis juin 2022

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Les entreprises énergétiques américaines ont mis en service cette semaine le plus grand nombre d'appareils de forage en une semaine depuis juin 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport.