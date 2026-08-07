Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage des entreprises énergétiques américaines est resté inchangé au cours de la dernière semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les variations du nombre d'installations de forage dans le bassin schisteux du Permien, en Pennsylvanie et au Texas)

* Le nombre d'appareils de forage pétroliers augmente de trois pour atteindre 454, son plus haut niveau depuis mai 2025

* Le nombre d'appareils de forage gaziers recule de trois pour s'établir à 124, son plus bas niveau depuis juin 2026

* Le nombre d'installations de forage dans le bassin permien augmente de trois pour atteindre 263, soit le chiffre le plus élevé depuis juillet 2025

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre total de plateformes inchangé au cours de la dernière semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, s'est maintenu à 588 au cours de la semaine se terminant le 7 août, par rapport à la semaine précédente. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

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Baker Hughes a précisé que le nombre total restait en hausse de 49 plateformes, soit 9 %, par rapport à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre d’appareils de forage pétroliers avait augmenté de trois pour atteindre 454 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui des appareils de forage gaziers avait baissé de trois pour s’établir à 124, son plus bas niveau depuis juin 2026, et que le nombre d’autres appareils divers était resté stable à 10.

Dans le bassin du Permien, le plus grand bassin de schiste pétrolifère du pays situé dans l’ouest du Texas et l’est du Nouveau-Mexique, le nombre d’appareils de forage a augmenté de trois pour atteindre 263, soit le niveau le plus élevé depuis juillet 2025.

En Pennsylvanie, le nombre de plateformes a baissé d’une unité pour s’établir à 16, son plus bas niveau depuis avril 2025.

Au Texas, l’État comptant le plus grand nombre d’appareils de forage, leur nombre a augmenté de deux pour atteindre 275, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2025.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a reculé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole CLc1 aux États-Unis ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de leur dette plutôt que sur l’augmentation de la production. Toutefois, les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a prévu le mois dernier que la production de brut passerait d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026. Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 111,3 milliards de pieds cubes par jour en 2026, à mesure que la demande de ce combustible augmentera pour produire de l’électricité destinée aux centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié destiné à l’exportation.