Selon Axios, Paramount Skydance serait à la recherche d'un partenaire commercial pour Bari Weiss, rédactrice en chef de CBS News

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Paramount Skydance PSKY.O serait à la recherche de candidats pour diriger les aspects commerciaux de ses activités, qui travailleraient aux côtés de la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, a rapporté Axios mardi, citant deux sources proches du dossier.

Si l'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount se concrétise, Mme Weiss dirigerait la rédaction de CBS News et de CNN, tandis que son éventuel homologue serait chargé de la gestion des opérations commerciales des deux chaînes, selon l'article.

Paramount n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Cette recherche fait suite à une récente purge au sein de "60 Minutes", le magazine d'actualité phare du dimanche de CBS, où plus d'une demi-douzaine de personnes ont quitté leurs fonctions en raison de conflits internes, dont le correspondant Scott Pelley, dont le contrat a été résilié la semaine dernière.

Depuis qu’elle est devenue rédactrice en chef en octobre dans le cadre de l’accord entre Free Press et Paramount, Mme Weiss a réorganisé la rédaction en recrutant des commentateurs qui apportent à CBS leurs analyses sur l’actualité, la politique et la culture, dans le cadre d’une initiative visant à insuffler au réseau une "mentalité de streaming" .

Parmi les candidats envisagés pour ce poste figurent le président de NBCUniversal News Group, Cesar Conde, le directeur général de CNN Worldwide, Mark Thompson, et l’ancien président de NBC News, Noah Oppenheim, selon le rapport.

Paramount aurait également envisagé Ben Sherwood, directeur général du Daily Beast et ancien président d’ABC News, ainsi que David Rhodes, ancien président de CBS News et actuel président exécutif de Sky News, a rapporté Axios, citant une source.

Axios a rapporté que la position de Mme Weiss était assurée malgré un article du média Puck indiquant que les dirigeants de Paramount cherchaient des moyens de limiter son champ d’action sur la couverture linéaire.

Tandis que les entreprises attendent l'approbation réglementaire de la fusion de 110 milliards de dollars , aucun dirigeant de Paramount ne peut avoir de conversations avec des dirigeants de Warner Bros, y compris Thompson, a rapporté Axios.

Wendy McMahon, ancienne présidente-directrice générale de CBS News, a démissionné en mai 2025, expliquant à ses collaborateurs qu'elle et l'entreprise avaient des points de vue divergents sur la voie à suivre.