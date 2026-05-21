Selon Anu Aiyengar de JPMorgan, les entreprises mondiales se tournent vers la Chine face à la volatilité

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* Selon Aiyengar, les entreprises internationales s'intéressent de près à l'innovation chinoise

* JPM conseille à ses clients de miser sur la flexibilité

* L'instabilité géopolitique entraîne des records en matière de transactions

(Ajout des commentaires de Paul Uren) par Engen Tham et Samuel Shen

Les entreprises mondiales sont de plus en plus désireuses de s'associer à des sociétés chinoises innovantes, alors que les risques économiques et géopolitiques croissants alimentent un boom des transactions, a déclaré Anu Aiyengar, présidente mondiale de la banque d'investissement chez JPMorgan, lors d'une interview.

Alors que les directeurs généraux misent sur la taille et les acquisitions pour faire face à la volatilité mondiale , les négociateurs sont en passe de battre un nouveau record en 2026. Selon Mme Aiyengar, les entreprises américaines et européennes considèrent de plus en plus que s'associer à des acteurs chinois bien établis est moins risqué que de faire cavalier seul en période de turbulences.

« Les collaborations, les partenariats et les acquisitions sont tous à l'ordre du jour », a déclaré Mme Aiyengar.

« Il y a tellement d’innovation dans le domaine des biotechnologies. Et il en va de même dans le domaine de la technologie. C’est une nouvelle façon de percevoir la Chine, qui, selon moi, va dans la bonne direction », a-t-elle ajouté.

LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE À L'ORIGINE DE CE CHANGEMENT

Cette évolution est déjà visible dans le secteur pharmaceutique, où les laboratoires mondiaux se précipitent pour obtenir des licences pour des médicaments expérimentaux développés en Chine afin de réduire leurs coûts avant l’expiration imminente des brevets . Les analystes du secteur s’attendent à ce que ces accords de licence atteignent un nouveau record cette année.

L'Asie-Pacifique (hors Japon) a connu un rebond des fusions-acquisitions en 2026, avec une activité en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente, soit le meilleur début d'année depuis 2022, selon les données de LSEG.

L'essor des marchés financiers de Hong Kong a également contribué au pipeline de transactions de la région, avec plus de 500 entreprises, principalement chinoises, en attente d'une cotation à la bourse de la ville.

« La banque a enregistré des résultats records au premier trimestre dans le domaine de la banque d'investissement mondiale, avec des revenus en hausse de 38 %, et nos résultats en Asie sont globalement similaires depuis le début de l'année », a déclaré Paul Uren, responsable de la banque d'investissement pour la région Asie-Pacifique chez JPMorgan.

Pour gérer ce flux de transactions, la banque a investi dans le recrutement de talents de haut niveau à travers la région.

« Nous recrutons davantage de banquiers au Japon et en Australie, ainsi qu’à Hong Kong et en Chine », a déclaré M. Uren.

LA POLITIQUE REDÉFINIT LES FLUX DE TRANSACTIONS

Lors de la visite de Trump à Pékin, la Chine et les États-Unis ont convenu de créer un Conseil d'investissement visant à stimuler les flux transfrontaliers dans les secteurs non sensibles.

Les transactions prennent également de l'ampleur. LSEG a recensé un nombre record de 68 transactions d'une valeur de 10 milliards de dollars ou plus l'année dernière, soit le double du total de 2024.

« Le marché continue de récompenser la taille. Il y a une prime à la taille, n’est-ce pas? Dans un même secteur, les grandes entreprises se négocient à un multiple plus élevé que les petites », a déclaré M. Aiyengar.

Les activités d'investissement à l'étranger des entreprises chinoises sont également en hausse. Les achats à l'étranger par des entreprises chinoises ont atteint 9,6 milliards de dollars au premier trimestre 2026, le niveau le plus élevé depuis début 2021 et une cinquième hausse trimestrielle consécutive, selon Rhodium. Les secteurs minier et énergétique ont ouvert la voie, notamment avec le rachat par Zijin Gold de la société canadienne Allied Gold pour 4 milliards de dollars en janvier.

Le second mandat de Trump a créé davantage d’incertitude, les revirements politiques soudains et les relations instables avec la Chine et la Russie compliquant la planification à long terme.

Mme Aiyengar a déclaré que JPMorgan exhortait ses clients à ne pas « prendre de décisions à long terme sur la base d'actualités à court terme », mais plutôt à renforcer leur flexibilité et à se doter de « leviers supplémentaires sur lesquels s'appuyer ».

La géopolitique redessine néanmoins la carte des transactions, les fusions-acquisitions transfrontalières s’effectuant de plus en plus le long de corridors politiquement alignés, a noté LSEG. Ces risques se sont manifestés en avril, lorsque la Chine a bloqué l’acquisition de la start-up d’IA Manus par Meta, d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, pour des raisons de sécurité nationale.