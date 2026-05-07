Selectirente : Taux d’occupation exemplaire

Publication du chiffre d’affaires du T1 2026

Au T1 2026, les loyers IFRS atteignent 7,6 M€, en hausse de +1,1 % (+0,1 % à périmètre constant), avec un taux d’occupation financier toujours élevé à 95,7 % sur douze mois. Le pipeline d’investissement reste actif, avec 4 M€ déjà investis depuis janvier, tandis qu’une cession a été réalisée pour 0,6 M€. La période est également marquée par un changement de CEO et de direction financière. Les perspectives restent solides, Selectirente disposant d’une capacité d’investissement de 60 M€ pour 2026 dans un marché de l’immobilier commercial bien orienté.

Traction locative et stratégie d’investissement disciplinée

À périmètre constant, les loyers restent stables (+0,1 %), l’indexation (+1,2 %) et l’activité locative (+2,6 %) compensant la vacance liée aux départs de locataires (-1,8 %) et l’impact des procédures collectives (-1,9 %). Ces évolutions interviennent dans un contexte national plus dégradé, avec 69 392 défaillances d’entreprises sur douze mois à fin février 2026 (+4,6 %, Banque de France) et une consommation des ménages en léger repli au T1 (-0,1 %, INSEE). À noter que les procédures collectives ralentissent séquentiellement chez Selectirente, signe de stabilisation du portefeuille.

Les acquisitions demeurent bien orientées dans un marché où les volumes en immobilier de commerce repartent à la hausse, tandis que les cessions restent limitées à ce stade (0,6 M€), même si plusieurs dossiers sont en cours (0,8M€).

Perspectives : dynamique locative et investissements soutenus

Sur les loyers, nous anticipons un effet à périmètre constant globalement neutre sur l’exercice, tandis que la contribution des acquisitions récemment réalisées devrait soutenir la croissance du revenu locatif sur le reste de 2026. La résilience du portefeuille et la qualité des emplacements premium devraient continuer d’assurer des relocations rapides et de maintenir un taux d’occupation élevé malgré le contexte sur les défaillances d’entreprises.

Pour 2026e, nous abaissons notre prévision de loyers à périmètre courant à 32,6 M€ (+7,8 %), afin d’intégrer le décalage d’investissement qui aurait pu avoir un effet relutif en fin d’exercice. Nous réduisons également notre hypothèse de croissance à périmètre constant à 1,5 % (vs 2,5 %), pour refléter un environnement macro plus dégradé. Au total, cela conduit à un résultat net estimé en 2026 de 28,9 M€.

Recommandation

Suite à cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre OC de 110,0€ sur le titre