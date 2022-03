SELECTIRENTE : SELECTIRENTE poursuit son développement en région

Communiqué de presse

24/03/2022

SELECTIRENTE poursuit son développement en région

avec l'acquisition de la galerie commerciale emblématique « Les Grands Hommes » au cœur de Bordeaux





SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, annonce l'acquisition au cœur du Triangle d'Or de Bordeaux (33) de 12 boutiques et d'un espace de bureaux dans le Marché des Grands Hommes, sur la place éponyme, pour une superficie globale de près de 3 000 m². Le prix de revient total de cette transaction s'élève à 24,1 M€.

Bénéficiant d'une situation géographique remarquable et d'une desserte optimale, et plébiscitée pour sa qualité de vie, Bordeaux est l'une des métropoles régionales privilégiées par SELECTIRENTE pour son développement. Avant cette opération, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de SELECTIRENTE consistant à cibler des commerces dans des métropoles dynamiques et à haut potentiel de développement commercial, la Société avait en effet déjà acquis 2 autres actifs dans le centre-ville de la capitale girondine, Cours Clemenceau et Cours de l'Intendance.



Situé à quelques minutes à pied de ces 2 artères, le marché des Grands Hommes, qui s'élève sur 3 étages et a récemment fait l'objet d'importants travaux de rénovation, est une galerie commerciale emblématique du centre-ville de Bordeaux. Inaugurée en 1991, 3 ans après le lancement d'un appel à projet par Jacques Chaban-Delmas, alors maire de la ville, elle a rapidement confirmé son statut de haut lieu du commerce pour les Bordelais, offrant à une clientèle exigeante un large éventail de produits de qualité et de marques de référence.

Les 12 boutiques acquises par SELECTIRENTE sont toutes installées au rez-de-chaussée de la galerie commerciale et également accessibles par l'extérieur. Parmi elles figurent 4 magasins alimentaires, 2 enseignes d'équipement de la maison, 1 boutique de cadeaux, 1 magasin dédié à l'équipement de la personne, 1 maroquinerie, 1 opticien, 1 restaurant et 1 salon de coiffure pour une superficie totale de 1 174 m². Installé au premier étage, l'espace de bureaux se déploie quant à lui sur 1 752 m² et est loué à un spécialiste international du coworking.

L'ensemble de ces actifs est facilement accessible en transports via la station de tramway « Quinconces » et l'arrêt de bus « Tourny », ce qui renforce la pertinence de cette opération.





Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

“Cette acquisition dans la capitale girondine, que nous apprécions particulièrement tant pour sa situation géographique que pour sa qualité de vie, constitue une nouvelle étape majeure de notre développement dans les grandes métropoles régionales françaises. Il s'agit d'une très belle opération, dans une zone à forte densité commerciale et à l'attrait touristique indéniable, qui remplit tous les critères de notre stratégie d'investissement”.





