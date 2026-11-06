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Selectirente : Le parc tient dans un marché difficile
information fournie par EuroLand Corporate 06/11/2026 à 08:35

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Point d’activité 9M 2026


Le chiffre d’affaires progresse à 23,5 M€ sur neuf mois, en hausse de +4,0 %. Les loyers du parc existant sont stables, et c’est bien l’élargissement du portefeuille qui porte la croissance. Le taux d’occupation moyen sur douze mois ressort à 95,5 %, à un niveau toujours élevé.



Perspectives


Nous ramenons notre hypothèse d’investissements 2026 à 20,0 M€. L’offre reste étroite et les vendeurs peu pressés, ce qui ralentit le déploiement sans rien enlever à la sélectivité des dossiers étudiés. Nous conservons en revanche 50,0 M€ en 2027, avec une exécution que nous voyons plutôt concentrée sur le second semestre, le temps que la profondeur de marché se rétablisse. Les 42,7 M€ de ressources disponibles restent mobilisables immédiatement.


Deux relais nous paraissent intéressants à surveiller. D’abord l’international, où les opportunités sont réelles et où le cadre contractuel est souvent plus favorable au propriétaire qu’en France, avec des baux moins protecteurs pour le locataire et des conditions de sortie plus souples. Ensuite les galeries commerçantes, un format que le marché valorise avec décote et qui offre donc des rendements supérieurs à ceux du pied d’immeuble, pour des emplacements qui peuvent rester de bonne qualité.

Valeurs associées

SELECTIRENTE
78,000 EUR Euronext Paris -0,64%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 08:35:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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