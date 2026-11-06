Selectirente : Le parc tient dans un marché difficile

Point d’activité 9M 2026
Le chiffre d’affaires progresse à 23,5 M€ sur neuf mois, en hausse de +4,0 %. Les loyers du parc existant sont stables, et c’est bien l’élargissement du portefeuille qui porte la croissance. Le taux d’occupation moyen sur douze mois ressort à 95,5 %, à un niveau toujours élevé.
Perspectives
Nous ramenons notre hypothèse d’investissements 2026 à 20,0 M€. L’offre reste étroite et les vendeurs peu pressés, ce qui ralentit le déploiement sans rien enlever à la sélectivité des dossiers étudiés. Nous conservons en revanche 50,0 M€ en 2027, avec une exécution que nous voyons plutôt concentrée sur le second semestre, le temps que la profondeur de marché se rétablisse. Les 42,7 M€ de ressources disponibles restent mobilisables immédiatement.
Deux relais nous paraissent intéressants à surveiller. D’abord l’international, où les opportunités sont réelles et où le cadre contractuel est souvent plus favorable au propriétaire qu’en France, avec des baux moins protecteurs pour le locataire et des conditions de sortie plus souples. Ensuite les galeries commerçantes, un format que le marché valorise avec décote et qui offre donc des rendements supérieurs à ceux du pied d’immeuble, pour des emplacements qui peuvent rester de bonne qualité.
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