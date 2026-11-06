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Restauration : American Express finalise le rachat de TheFork
information fournie par AFP 06/11/2026 à 13:38

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American Express finalise le rachat de TheFork ( AFP / JOEL SAGET )

American Express finalise le rachat de TheFork ( AFP / JOEL SAGET )

La plateforme européenne de réservation de restaurants TheFork a annoncé vendredi la finalisation de son rachat par la société de paiements American Express, pour un montant évalué en juin à 700 millions de dollars.

Cette finalisation "marque le début d'une nouvelle étape" pour TheFork qui dit vouloir poursuivre sa mission d'accompagnement des restaurateurs et des consommateurs, selon un communiqué.

Ce rachat doit permettre à American Express de "développer son offre gastronomique" en Europe, l'entreprise américaine souhaitant faire de ses investissements à l'international un "moteur" de sa croissance, avait indiqué le groupe américain en juin, lors de l'annonce de son projet d'acquisition.

Contacté par l'AFP vendredi, TheFork n'a pour l'instant pas confirmé le montant définitif de l'opération.

Par le biais d'une application et d'un site internet, TheFork revendique la mise en relation de millions de clients avec plus de 55.000 restaurants dans 11 pays européens.

La plateforme, fondée par trois Français, a vu le jour en 2007 sous le nom de La Fourchette, avant d'être rachetée en 2014 par le site de voyages américain TripAdvisor et de devenir TheFork en 2021.

Ce rachat intervient après deux autres "acquisitions réussies" de plateformes de réservations de restaurants, Resy et Tock. Il doit ainsi permettre à American Express "d'étendre son réseau gastronomique à 75.000 établissements réservables", avait indiqué en juin la société américaine.

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1 commentaire

  • 13:59

    Quand une banque se préoccupe d'accompagner "clients et restaurateurs".... on peut se demander si c'est bien l'objectif !

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