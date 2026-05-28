SELECTIRENTE : Compte rendu de l'Assemblée Générale mixte du 28 mai 2026

L'Assemblée Générale mixte de SELECTIRENTE, réunie ce jeudi 28 mai 2026 en son siège social, sous la présidence de Monsieur Pierre Vaquier, président du Conseil de Surveillance, et avec un quorum de 95,49 %, a adopté la totalité des résolutions soumises à son approbation . L'Assemblée Générale mixte a notamment approuvé :

La distribution d'un dividende de 4,20 € par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de +2,4% par rapport à celui de l'année précédente (4,10 €). Les dates de détachement et de paiement dudit dividende sont fixées respectivement aux 8 et 10 juin 2026.

au titre de l'exercice 2025, (4,10 €). Les dates de détachement et de paiement dudit dividende sont fixées respectivement aux 8 et 10 juin 2026. L'ensemble des délégations accordées à la Gérance en matière d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières et d'opérations sur le capital de la Société.

Par ailleurs, Jean-Marc Peter prend ce jour la fonction de Président de SELECTIRENTE GESTION, en remplacement de Jérôme Descamps.

Les résultats complets des votes sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet de SELECTIRENTE www.selectirente.com dans la rubrique « Investisseurs / Assemblées générales », et la retransmission en différé de l'Assemblée Générale mixte le sera ce 29 mai au plus tard.

Calendrier financier 2026

23/07/2026 (après Bourse) : Activité et résultats semestriels 2026

04/11/2026 (après Bourse) : Activité et chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2026

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice Administrative et Financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 85 09 03 10 – audrey.milleret@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 - alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de près de 580 M€ (au 31 décembre 2025) situé à plus de 64% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

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