Un rapport alerte sur l'urgence de rénover le site François Mitterrand de la BNF

Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, à Paris, le 8 février 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La Bibliothèque nationale de France (BNF) va faire face dans les prochaines années à d'importants et onéreux travaux pour prévenir le vieillissement de son principal centre, le site François Mitterrand à Paris, selon un rapport sénatorial rendu public jeudi.

Inauguré il y a 30 ans, en décembre 1996, l'immense site François Mitterrand a besoin d'"une rénovation massive", liée "au vieillissement des équipements et aux exigences énergétiques", indique la mission de contrôle consacrée à la politique immobilière de la BNF.

Le montant de cette opération est évaluée à 527,6 millions d'euros, "dont environ 200 millions de +dette technique+ si rien n’est fait à l'horizon 2030", selon le rapport.

Cela représente "un mur d'investissements à venir" pour lequel la BNF doit "établir le plus rapidement possible une trajectoire budgétaire pluriannuelle", prévient-il.

La direction de la BNF a réagi jeudi en assurant avoir "entrepris depuis plusieurs mois un travail technique fin pour prioriser les travaux, et construire une programmation qui préservera l'ouverture de ses sites, qui ont accueilli plus de 1,9 million de visiteurs en 2025".

La BNF, qui a pour mission de "collecter, cataloguer, conserver et enrichir le patrimoine documentaire national", possède un important patrimoine immobilier dont la valeur brute est estimée à 1,49 milliard d'euros.

Elle a déjà achevé en 2022 la rénovation de son site historique de la rue de Richelieu, en plein centre de Paris, pour un coût de 261,3 millions d'euros. "Une rénovation réussie, avec un financement maîtrisé", souligne la commission du Sénat.

Pour faire face à la saturation de ses sites, la BNF a entrepris la construction d'un centre de conservation à Amiens, où sera notamment conservée la presse. Le coût total de ce projet est évalué à 116,4 millions d'euros, dont près de 60% supportés par l'État, et le rapport du Sénat recommande à la BNF de "sécuriser ce financement".