Select Medical progresse alors que Ortenzio soumet une proposition de rachat

23 février - ** Les actions du fournisseur de services de santé Select Medical SEM.N en hausse de 1,6 % à 15,25 $ en pré-marché

** Le président exécutif et cofondateur de la société, Robert Ortenzio, a présenté le 22 février une proposition affinée et non contraignante au comité spécial de la société - SEM

** Il a offert 16 $ par action en espèces pour toutes les actions en circulation qu'il ne possède pas déjà, selon la proposition - SEM

** Les actions ont augmenté de ~21% en 2025