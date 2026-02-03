Sécurité auto: la Chine va interdire les poignées affleurantes

Une poignée de portière d'un véhicule électrique, dans une salle d'exposition à Pékin, le 3 février 2026 ( AFP / Pedro Pardo )

La Chine interdira en 2027 la vente de voitures équipées uniquement de poignées de porte dites affleurantes, esthétiques car elles se fondent dans la carrosserie, mais qui risquent de se bloquer en cas d'accident.

Présentes sur de nombreux véhicules électriques, très vendues dans le pays, ces poignées rétractables ont gagné en popularité depuis une dizaine d'années. Elles peuvent toutefois constituer un piège mortel lorsque le système électrique est hors service.

Les nouvelles règles, annoncées lundi par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Elles imposeront alors la présence sur les véhicules de poignées extérieures et intérieures classiques à déclenchement mécanique.

Les modèles ayant déjà été homologués en vue d'une commercialisation en Chine disposeront d'un délai supplémentaire de deux ans pour se mettre en conformité, a précisé le ministère.

Ces nouvelles réglementations permettront "d'améliorer le niveau de sécurité", a-t-il ajouté.

La sécurité de ces portes, au design épuré et aérodynamique, suscite ces derniers mois en Chine une inquiétude croissante.

- En Europe aussi? -

Un incident très médiatisé s'est produit en octobre lorsque des secouristes ont été dans l'incapacité d'ouvrir les portes d'un véhicule électrique de la marque Xiaomi qui avait pris feu après un accident dans la ville de Chengdu (sud-ouest). Le conducteur, qui aurait été sous l'emprise de l'alcool, est décédé.

"En matière de régulation des véhicules électriques et intelligents, la Chine est de plus en plus en train de définir la réglementation, plutôt que de se contenter d'appliquer des règles créées ailleurs", déclare à l'AFP Bill Russo, fondateur du cabinet de conseil Automobility, basé à Shanghai.

Il estime que ces nouvelles règles sur les poignées de portes pourraient être "reprises" à l'étranger, notamment en Europe, "à mesure que les véhicules et plateformes chinois définissent les standards mondiaux en matière de conception des véhicules électriques".

Les constructeurs devront aussi, en vertu des nouvelles dispositions publiées par le ministère, améliorer la visibilité des poignées intérieures, ce qui passera par une signalisation obligatoire à l'intérieur de la voiture.

- "Casse-tête" -

La Chine est le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques. Le pays compte sur ce créneau des dizaines de constructeurs, de plus en plus présents à l'étranger.

Des statistiques publiées en janvier ont montré que le chinois BYD a vendu en 2025, pour la première fois sur un an, davantage de véhicules électriques que son rival américain Tesla, devenant le premier constructeur de ces voitures au monde ( AFP / Ina FASSBENDER )

Des statistiques publiées en janvier ont montré que le chinois BYD a vendu en 2025, pour la première fois sur un an, davantage de véhicules électriques que son rival américain Tesla , devenant le premier constructeur de ces voitures au monde.

Avec son statut de premier marché automobile mondial, la Chine fixe désormais "de manière informelle" les normes internationales, affirme à l'AFP Tu Le, fondateur du cabinet Sino Auto Insights.

Les nouvelles règles sur les poignées de porte impliquent que "les entreprises comme Tesla, Kia et les autres constructeurs historiques qui vendent leurs véhicules dans plusieurs régions, devront choisir entre adapter uniquement leurs modèles vendus en Chine, ou appliquer ces changements à l'échelle mondiale", souligne-t-il.

"Cela représente probablement un casse-tête pour bon nombre de constructeurs, car certains devront revoir leurs designs, pensés pour le marché mondial", note M. Le.