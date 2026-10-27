Séché Environnement : croissance solide au 3e trimestre et objectifs 2026 confirmés

Séché Environnement affiche un bon niveau d'activité au 3e trimestre 2026. Son chiffre d'affaires contributif s'élève à 308,8 millions d'euros, soit une hausse de 11,4% en données publiées et 4,6% en organique. Il est porté par le retour à la croissance en France et par le dynamisme des activités à l'International. Ces évolutions positives permettent au groupe de confirmer son objectif de chiffre d'affaires pour 2026.

Sur ce trimestre, en France, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 178,8 MEUR, marquant une hausse de 1,8% par rapport au 3e trimestre 2025.

La croissance est notamment portée par la filière déchets dangereux. Elle est soutenue par la sensible contribution des activités de services, en particulier des métiers d'urgence environnementale, alors que les activités d'économie circulaire affichent globalement une meilleure orientation et que les activités de gestion de la dangerosité confirment leur résilience.

L'International réalise un chiffre d'affaires de 130 MEUR en hausse de 27,8% par rapport au 3e trimestre 2025 (données publiées) et de 9,4% à périmètre et change constants, illustrant la poursuite d'une solide dynamique de croissance organique dans la plupart des zones géographiques

Sur 9 mois, Séché Environnement réalise un chiffre d'affaires contributif de 916,6 MEUR, en hausse de 6,9% en données publiées et de 0,2% en organique.

Dans un contexte macro-économique incertain, le spécialiste de la de la gestion des déchets anticipe la poursuite de ces tendances positives dans les prochains mois. En France, le 4e trimestre se comparera à la base peu exigeante de la même période en 2025 et les activités devraient confirmer leur résilience. A l'International, les principales zones géographiques devraient poursuivre leur croissance soutenue.

Ces tendances favorables devraient se poursuivre au cours des prochains mois et confortent l'objectif d'un chiffre d'affaires contributif compris entre 1,23 MdEUR et 1,260 MEUR au titre de l'exercice en cours.