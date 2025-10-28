Séché Environnement confirme son objectif annuel de chiffre d'affaires

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Séché Environnement publie un chiffre d’affaires consolidé de 295,5 millions d'euros contre 306,8 millions d'euros un an plus tôt. La solide contribution des activités de gestion de la dangerosité et celle, désormais plus normative, des activités de services sont sensiblement obérées par le recul marqué des activités d’économie circulaire, en particulier la valorisation énergétique en France et la purification chimique en France et en Espagne", explique le spécialiste du traitement des déchets.

Côté perspectives, Séché Environnement confirme son objectif de chiffre d'affaires contributif de l'ordre de 1,18 milliards d'euros au titre de l'exercice 2025.

