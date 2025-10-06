Sébastien Lecornu démissionne et le CAC 40 retombe sous les 8000 points

(AOF) - Le marché parisien a nettement sous-performé en Europe, victime de la dégradation de la situation politique en France. À peine nommé, Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre. L'exacerbation du risque politique a provoqué une hausse des taux longs français et un écartement du spread franco-allemand. Cette dernière évolution a pénalisé les banques françaises. De son côté, Seb a été lourdement sanctionné pour son deuxième avertissement de l'année. Le CAC 40 a reculé de 1,36%, à 7971,78 points, tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,33%, à 5633,13 points.

En Europe, Aston Martin (- 9,26%, à 73,755 pence) a reculé fortement à la Bourse de Londres après avoir révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels. Pour justifier cette décision, le constructeur de voitures de luxe met en avant " des difficultés croissantes liées à la conjoncture macroéconomique mondiale, notamment l'impact persistant des droits de douane ". Autre source d'incertitude : les modifications des taxes chinoises sur les voitures de luxe et le risque accru de tensions sur la chaîne d'approvisionnement.

À Paris, Seb a clôturé à la dernière place du SBF 120, plongeant de 21,42%, à 51,90 euros, après avoir lancé un avertissement sur ses résultats de l'année 2025. Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique avait déjà averti fin juillet. Seb cible désormais une croissance organique des ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2 % à 4 % annoncée en juillet. "Le scénario anticipé fin juillet ne s’est pas concrétisé à ce stade avec l’intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison", souligne un communiqué.

Stellantis (+ 3,48 %, à 9,319 euros) est parvenu à se distinguer dans un marché parisien en forte baisse, plombé par la démission du Premier ministre. Selon Bloomberg, Stellantis aurait l'intention d'investir 10 milliards de dollars aux États-Unis. Le constructeur automobile multi-marques bénéficie également du soutien de Jefferies. La banque d'investissement américaine a noté une reprise outre-Atlantique au troisième trimestre, même si elle est lente.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs est ressorti à - 5,4 octobre en zone euro, après -9,2 en septembre. Il était anticipé à -7,5.

En août 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'Union européenne, par rapport à juillet 2025, selon les premières estimations d'Eurostat. Les ventes sont conformes aux attentes. En juillet 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

Vers 17h35, l'euro perd 0,20% à 1,1714 dollar, affaibli par la situation en France.