Nouvelle progression des livraisons d'Airbus, l'A320 voué à dépasser le Boeing 737

( AFP / BERTRAND GUAY )

Airbus a nettement augmenté son rythme de livraisons en septembre, annonçant mercredi avoir remis 73 avions à ses clients dont 59 de la gamme A320, en passe de ravir au Boeing 737 le titre d'avion commercial le plus produit.

Les livraisons du mois dernier, à 41 clients, portent à 507 le nombre de nouveaux appareils du géant aéronautique européen accueillis dans les flottes des compagnies aériennes depuis janvier, soit une moyenne de quelque 56 aéronefs mensuels.

En août, Airbus, qui souffre toujours de goulets d'étranglement chez certains de ses sous-traitants, avait livré 61 appareils. L'avionneur vise 820 livraisons en 2025, soit un rythme mensuel, lissé sur l'année, de plus de 68.

Mais vu le retard actuel, il devra sortir plus de 104 appareils par mois de ses usines d'ici à la fin décembre.

Airbus avait livré 766 appareils en 2024, année conclue par un mois de décembre à plein régime, avec 123 appareils produits.

En 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne désorganise la chaîne de production de l'aéronautique, le géant européen avait livré 863 appareils.

Du côté des commandes, septembre s'est avéré maigre pour Airbus: dix gros porteurs A350-900 pour des clients non identifiés. Depuis janvier, il a reçu 514 commandes nettes, à peine plus que son rythme de production.

Fin juillet, l'industriel a signalé des "problèmes persistants d'approvisionnement en moteurs sur le programme A320", son avion vedette sur le segment moyen courrier.

Il comptait fin juin 60 avions dans l'attente de leurs moteurs. Mais selon un porte-parole d'Airbus mercredi, ce stock a notablement fondu depuis.

Les 59 appareils de la gamme A320 livrés en septembre pourraient permettre à Airbus de surclasser son éternel rival pour la couronne de l'avion commercial le plus produit de l'histoire.

A fin septembre, Airbus avait sorti 12.257 unités de son monocouloir depuis son entrée en service en 1988, alors que fin août, Boeing était à 12.214 exemplaires de son propre avion vedette, le 737, livré depuis 1968.

Or, l'entreprise américaine est contrainte depuis janvier 2024 par son régulateur, la FAA, de ne pas produire plus de 38 appareils par mois de la génération actuelle, le 737 MAX, conséquence de problèmes de qualité.

Boeing, qui publiera ses chiffres de septembre le 14 octobre, pourrait néanmoins avoir livré davantage de 737 MAX que 38, car il détient des stocks datant du Covid-19 et de la suspension de la livraison à des clients chinois à la suite d'un des épisodes de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

L'A320, qui comme le 737 a connu des mises à jour importantes depuis son lancement, dont une remotorisation baptisée A320neo entrée en service en 2016, se vend surtout actuellement en version de grande capacité A321, qui peut accueillir plus de 240 passagers selon les configurations, très appréciée des compagnies "low cost".

L'appareil a aussi été décliné en versions à long rayon d'action, l'A321 LR et le XLR, ce dernier permettant d'exploiter avec un monocouloir, économies à la clé, des liaisons qui jusqu'ici ne pouvaient l'être que par des gros-porteurs long-courriers, jusqu'à 8.500 km et 11 heures de vol.

S'il n'a finalement pas eu lieu en septembre, le dépassement symbolique du 737 par l'A320 reste inéluctable: le carnet de commandes d'Airbus pour son monocouloir s'élève à plus de 7.000 appareils, contre moins de 5.000 chez son concurrent américain.