La Mère Poulard cède sa biscuiterie pour se recentrer sur le tourisme

Le restaurant La Mère Poulard au Mont Saint-Michel ( AFP / LOU BENOIST )

Le groupe La Mère Poulard a annoncé mercredi dans un communiqué la cession de sa biscuiterie à la société "Aux Trois Cigognes", dans une opération finalisée "début octobre 2025".

Le groupe industriel et hôtelier, qui a construit son image sur la Mère Poulard, indissociable du Mont-Saint-Michel, se sépare donc de son activité agroalimentaire et explique dans son communiqué ce choix par la volonté de se "recentrer" sur "ses atouts historiques" que sont l'hôtellerie et la restauration.

La biscuiterie, dont les produits sont présents chez tous les grands acteurs de la grande distribution, a été créée en 1998, et réalise quelque 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 95 salariés en CDI, indique le groupe, soit davantage que le pôle touristique (25 millions d'euros de chiffre d'affaires).

Le groupe La Mère Poulard comprend 25 établissements, dont 6 hôtels et 8 restaurants.