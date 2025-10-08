Sodexo: Sophie Bellon laisse la direction générale à Thierry Delaporte

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo va dissocier les fonctions de présidence et direction générale assurées jusqu'ici par Sophie Bellon, a-t-il annoncé mercredi.

Thierry Delaporte, passé par Capgemini et la société de services informatiques Wipro, est nommé directeur général à partir du 10 novembre.

Sophie Bellon "exercera la fonction de présidente non exécutive du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte", précise un communiqué.

"Au cours des dernières années, nous avons mené avec succès d'importants changements structurels. (..) Nous sommes aujourd’hui prêts à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de croissance de l'entreprise", détaille la dirigeante, citée dans le communiqué.

"Notre ambition commune sera d'accélérer la croissance, d'améliorer la marge opérationnelle et de renforcer nos parts de marché. La famille Bellon remercie Sophie pour les décisions structurelles courageuses qu’elle a prises en tant que directrice générale", commente de son côté François-Xavier Bellon, président du directoire de la holding de la famille Bellon, actionnaire de référence des groupes Sodexo et Pluxee (activité de titres restaurant scindée et introduite en Bourse en février 2024).

Sodexo prévoit une conférence téléphonique destinée aux analystes et aux investisseurs jeudi à 8H30.

Le groupe a abaissé ses prévisions financières pour 2025 en début d'année en raison d'une activité plus faible que prévu en Amérique du Nord. Il publiera ses résultats annuels (exercice décalé) le 24 octobre.