Seb, Nexity, Vinci... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Alten

Au troisième trimestre, Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 991,9 millions, en baisse de 1,7%. A données constantes, le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologies a enregistré une décroissance organique de 4,5%, dont -3,4% en France et -5% hors de France. A fin septembre, il affiche une décroissance interne de 5,2%, dont - 4% en France et - 5,8% hors de France. "La baisse de l'activité est principalement due au fort recul de l'activité Automobile, dans une moindre mesure aux secteurs des Télécom, Autres Industries, Electronique et au secteur Public" a commenté la société.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Guerbet

Au troisième trimestre, Guerbet a renoué avec une croissance de son chiffre d'affaires. Il a progressé de 2,6%, à 198,7 millions d'euros, à périmètre comparable et à taux de change constants. Sur neuf mois, dans les mêmes conditions, les revenus s'affichent en repli de 2,8%, à 584,7 millions d'euros. L'accélération observée au troisième trimestre, qui a été conforme aux prévisions du groupe, devrait se poursuivre sur les trois derniers mois de l'année.

JCDecaux

JCDecaux annonce que sa filiale norvégienne JCDecaux Norge AS a signé un contrat exclusif de 4+2+2 ans, portant sur l'exploitation de l'ensemble des actifs publicitaires des gares de Norvège, notamment la gare centrale d'Oslo, son plus grand et plus important hub de transport. Bane NOR financera les dépenses d'investissement.

Nexity

Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d'affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% des revenus de l'activité tertiaire à 44 millions d'euros. Cette dernière souffre de "l'effet de base lié aux livraisons d'envergure réalisées en 2024". Les revenus de l'activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel ont reculé de 5% à 1,576 milliard d'euros.

Roche Bobois

Roche Bobois a publié au troisième trimestre un chiffre d‘affaires de 93,2 millions d'euros, en baisse de 0,8% à changes constants. Le chiffre d'affaires 9 mois du spécialiste de l'ameublement haut de gamme ressort stable à 299,5 millions d'euros (+0,5% à changes constants et -0,4% à changes courants), en ligne avec les attentes de l'exercice. En termes de volume d'affaires, les prises de commandes des magasins en propre s'élèvent à 78,5 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2,5% à changes constants par rapport à la même période l'an dernier.

Safran

L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

La laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats du troisième trimestre.

Seb

Seb a dévoilé des comptes trimestriels en recul sur fond de révisions à la baisse de ses perspectives annuelles comme déjà annoncé le 6 octobre. Le chiffre d'affaires ressort en retrait de 3,5% à 1,92 milliard d'euros, au troisième trimestre et en baisse de 1,2% en organique. Le résultat opérationnel d'activité s'affiche en recul de 39,8% à 267 millions d'euros. Seb annonce, par ailleurs, un plan pour renouer avec "la dynamique de croissance du groupe et ses standards de rentabilité", visant environ 200 millions d'économies récurrentes à l'horizon 2027.

Vinci

Vinci a déclaré un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'euros, en hausse de 4,7%, au troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, il atteint 54,3 milliards d'euros, en hausse de 3,7 %. À l'international (58 % du total), le chiffre d'affaires s'établit à 31,4 milliards d'euros, en croissance de 5,3 %. En France (42 % du total), il s'élève à 22,9 milliards d'euros, en hausse de 1,6 %.