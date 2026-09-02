SEB : attention à la cassure des 57,65 EUR

SEB dessine l'ébauche d'un double-sommet sous 61,5 puis 60,5 EUR : attention à la cassure des 57,65 EUR car le titre entamerait une correction en direction de 54,5 EUR (MM50) puis 53 EUR (MM100).
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