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SEB : attention à la cassure des 57,65 EUR
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 13:10
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SEB dessine l'ébauche d'un double-sommet sous 61,5 puis 60,5 EUR : attention à la cassure des 57,65 EUR car le titre entamerait une correction en direction de 54,5 EUR (MM50) puis 53 EUR (MM100).

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SEB
58,450 EUR Euronext Paris -3,47%
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