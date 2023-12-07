SEB annonce le succes de l'émission d'un Schuldschein de €650 Mlns

SEB SA SEBF.PA :
* EMET AVEC SUCCES UN NOUVEAU SCHULDSCHEIN DE 650 MILLIONS D'EUROS
* ANNONCE LE SUCCÈS D'UN NOUVEAU PLACEMENT PRIVÉ DE TYPE SCHULDSCHEIN, D'UN MONTANT DE 650 MEUR RÉPARTI EN QUATRE MATURITÉS DE 3, 5, 7 ET 10 ANS
* LE PLACEMENT A ÉTÉ FORTEMENT SURSOUSCRIT, AVEC UN LIVRE D'ORDRES COMPOSÉ DE 37 INVESTISSEURS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
* CETTE NOUVELLE ÉMISSION S'INSCRIT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DE LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE
* CETTE NOUVELLE ÉMISSION PERMETTRA AU GROUPE SEB DE : REFINANCER DE LA DETTE ARRIVANT À MATURITÉ EN DÉCEMBRE 2023 ET EN 2024
* CETTE NOUVELLE ÉMISSION PERMETTRA AU GROUPE SEB : D'ALLONGER LA MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE, 80% DE CETTE ÉMISSION ÉTANT D'ÉCHÉANCE SUPÉRIEURE À 5 ANS
* CETTE NOUVELLE ÉMISSION PERMETTRA AU GROUPE SEB DE : BÉNÉFICIER DE CONDITIONS DE FINANCEMENT TRÈS ATTRACTIVES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SEBF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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