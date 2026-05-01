Seaport Therapeutics lève environ 255 millions de dollars lors d'une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse

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La société pharmaceutique Seaport Therapeutics a annoncé jeudi avoir levé environ 255 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse.

Voici les détails:

* La société a vendu 14,16 millions d'actions au prix unitaire de 18 dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

* Auparavant, Seaport, basée à Boston, avait prévu de lever jusqu'à 212,4 millions de dollars en proposant 11,8 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, ce qui aurait pu valoriser la société à environ 912 millions de dollars.

* Cette société de biotechnologie au stade clinique développe des traitements oraux contre la dépression, l'anxiété et d'autres troubles neuropsychiatriques. Son principal candidat, GlyphAllo, est en cours de développement pour le traitement du trouble dépressif majeur.

* Les introductions en bourse de sociétés biotechnologiques font leur retour sur les marchés boursiers après une période de vaches maigres qui a duré une grande partie de l'année 2025, les récentes baisses de taux des banques centrales contribuant à relancer les flux de capitaux, même si l'inflation liée à la guerre pourrait entraîner des hausses de taux plus tard dans l'année.

* Seaport devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "SPTX".

* Goldman Sachs GS.N , J.P. Morgan JPM.N et Leerink Partners figurent parmi les souscripteurs de l'offre.