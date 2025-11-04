 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 066,00
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Séance difficile pour le CAC 40 qui limite ses pertes en clôture
information fournie par AOF 04/11/2025 à 18:05

(AOF) - Les principales Bourses mondiales ont connu un coup de mou. Si la saison des résultats se déroule favorablement, les bonnes nouvelles sont largement prises en compte dans les cours. Le thème de l'IA, catalyseur très important pour les marchés, connait par ailleurs une certaine fatigue. A Paris, Edenred a chuté en raison de la déception provoquée par certains objectifs de son plan stratégique. L'indice CAC 40 a perdu 0,52% à 8067,53 points, après être tombé au plus bas à 7 963,69 points. L'euro est repassé sous 1,15 dollar pour la première fois depuis début août.

En Europe, Philips (+3,46%, à 24,53 euros ) est l'une des rares valeurs de l'indice néerlandais AEX à échapper à la baisse du marché. Le groupe d'électronique présent dans la santé est légèrement plus optimiste quant à sa rentabilité pour 2025 après avoir dévoilé de bons résultats au titre du troisième trimestre. Cette année, Philips vise désormais le haut de la fourchette d'objectifs de marge d'Ebita ajusté, de 11,3% à 11,8%, sachant qu'elle avait déjà été rehaussée fin juillet.

Douche froide ce mardi pour Edenred, qui a flanché de 8,58% à 23,34 euros. Logé au dernier rang de l'indice CAC 40, le spécialiste des titres-restaurant a dévoilé ses objectifs financiers à l'occasion d'une journée des investisseurs au cours de laquelle il présentera son nouveau plan stratégique, Amplify. Le groupe annonce viser une croissance annuelle de son Ebitda comprise entre 2 et 4% en 2026 (contre +19% en 2024) et entre 8 et 12% en 2027 et 2028. Il cible également un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65% sur chaque année couverte par le plan.

Coface (-4,99% à 14,47 euros) a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 52,1 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 20,4%. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a reculé de 20,3% à 80,1 millions d'euros. Il a baissé de 21,9%, hors impact des changes. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 6,8 points sur un an, à 73,9%. "La mise en place de barrières douanière et la baisse du prix de nombreuses matières premières, notamment énergétiques, limitent la croissance de l'assurance-crédit alors que le nombre de faillites d'entreprises atteint désormais des niveaux supérieurs à la moyenne de cycle", a commenté le directeur général, Xavier Durand.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'a été publiée de part et d'autre de l'Atlantique.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,22% à 1,1495

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lyon: le maire écologiste lance sa campagne en vue d'un "match serré" face à Aulas
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:42 

    Face à un Jean-Michel Aulas offensif, une candidate LFI partie en solo et des sondages inquiétants, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a changé de braquet mardi et lancé, avec ses alliés de gauche, la campagne pour sa réélection. Elu en 2020 à la tête de ... Lire la suite

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank