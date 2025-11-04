Le RN va lancer une commission d'enquête sur les comptes de la Sécu

La députée du Rassemblement national (RN), Joëlle Mélin, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 21 novembre 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le Rassemblement national va lancer une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour "contrôler les flux financiers et la gestion interne de la Sécurité sociale", a annoncé mardi la députée Joëlle Mélin, lors des débats budgétaires dans l'hémicycle.

"Il faut contrôler les dépenses et les recettes, mais il faut aussi, et il est grand temps de le faire, contrôler les flux financiers et la gestion interne de la Sécurité sociale. Cela n'a jamais été fait", a lancé depuis la tribune de l'hémicycle la députée des Bouches-du-Rhône, à l'occasion des débat sur le budget de la Sécu pour 2026.

Elle a annoncé que le groupe présidé par Marine Le Pen ferait usage de son droit de tirage, permettant à chaque formation politique de lancer une fois par session ordinaire de l'Assemblée la commission d'enquête de son choix.

"Nous ferons expliquer pourquoi la caisse famille a perdu 16 milliards d'euros en trois ans" et "pourquoi les rapports de certification font état de 30 milliards de cotisations non recouvrées au 31 décembre 2024", a énuméré la députée.

Elle a également appelé à ce que les travaux mettent en lumière "combien coûte l'immigration directement et indirectement à notre pays", "les sommes réellement recouvrées auprès des pays étrangers dont nous soignons les ressortissants" et "pourquoi 150 milliards d'aides non contributives indispensables pour nos concitoyens les plus précaires, sont soumis à si peu de contrôles".