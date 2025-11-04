La classe politique salue la sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris

Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris devant l'Assemblée nationale, à Paris, le 25 mars 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La classe politique a exprimé son soulagement mardi après l'annonce de la sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris, deux Français détenus en Iran depuis trois ans et demi.

Réunis en session pour les discussions budgétaires, les députés présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale dans la soirée se sont levés et ont applaudi, quelques instants après l'annonce sur le réseau X par le président Emmanuel Macron.

Le chef de l’État a précisé que les deux Français étaient sortis de la prison d'Evin, à Téhéran, et qu'ils se trouvaient à l'ambassade de France, évoquant une "première étape" avant un retour en France.

"Quel soulagement, quelle émotion. Après trois années de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris ont enfin quitté la prison d'Evin", a écrit sur X la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, rappelant que les portraits des deux captifs avaient été accrochés devant le Palais Bourbon, signe de "la mobilisation constante de la représentation nationale en faveur de leur libération".

La leader du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé que la nouvelle représentait une "immense délivrance pour l'ensemble du peuple Français", et remercié "l'ensemble des services de l'État" qui y ont contribué.

À gauche, le coordinateur national de la France insoumise (LFI) Manuel Bompard a estimé qu'il s'agissait d'un "grand soulagement". "Bravo à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés sans relâche pour leur libération".

"Il n'est pas de grand pays qui abandonne ses concitoyens à l'arbitraire", a renchéri le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, adressant ses pensées "à leurs familles, leurs amis qui ont tant attendu ce dénouement".

"Sentiment de soulagement indescriptible ce soir", a écrit de son côté la cheffe des Écologistes Marine Tondelier. "Merci à la diplomatie française et à toutes et à tous pour cette mobilisation. On n'a rien lâché, et ça a payé", a-t-elle ajouté.