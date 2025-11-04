IBM va supprimer des milliers d'emplois au cours du quatrième trimestre en raison de l'accent mis sur les logiciels

IBM IBM.N va procéder à des suppressions de postes ce trimestre, a annoncé la société mardi, impactant potentiellement des milliers d'employés alors qu'elle se recentre sur son segment logiciel à forte marge, Wall Street s'intéressant à la capacité de la société à bénéficier de la demande de cloud liée à l'IA.

"Nous examinons régulièrement nos effectifs (...) et rééquilibrons parfois nos effectifs en conséquence", a déclaré la société dans un communiqué. "Au quatrième trimestre, nous prenons une mesure qui aura un impact sur un faible pourcentage à un chiffre de notre main-d'œuvre mondiale."

Sous la direction d'Arvind Krishna, IBM a redoublé d'efforts dans le domaine des logiciels en cherchant à tirer parti de l'augmentation des dépenses en services cloud par le biais de sa division "Red Hat", alors que les entreprises intègrent la technologie de l'IA.

Cependant, IBM a enregistré le mois dernier un ralentissement de la croissance dans le segment clé des logiciels cloud, ce qui a tiré la sonnette d'alarme parmi les investisseurs pariant fortement sur la capacité de Big Blue à profiter davantage de l'essor de la demande de services cloud.

Ses actions, qui ont augmenté de plus de 35 % cette année, étaient en baisse de près de 2 % mardi.

IBM comptait environ 270 000 employés à la fin de l'année 2024.

Certains travailleurs américains pourraient être affectés par les réductions d'emploi, mais l'emploi dans le pays devrait rester à peu près le même d'une année sur l'autre, a déclaré IBM.

Bloomberg News a d'abord rapporté des détails sur les licenciements plus tôt dans la journée de mardi.