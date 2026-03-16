Sean Penn absent et "KPop Demon Hunters" remportent des trophées aux Oscars

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* 'KPop Demon Hunters" nommé meilleur film d'animation

* Sécurité renforcée en raison de la menace iranienne

(Ajoute des détails sur les hommages rendus aux cinéastes disparus, paragraphes 8-10) par Lisa Richwine

Sean Penn, absent, et le film à succès "KPop Demon Hunters" ont été célébrés lors de la cérémonie des Oscars, dimanche, alors qu'Hollywood rendait hommage aux meilleures performances de l'année dans le monde du cinéma.

Sean Penn a été nommé meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle d'officier militaire obsédé dans le thriller à l'humour noir "Une bataille après l'autre". Il s'agit du troisième Oscar pour Sean Penn, qui ne participe pas souvent aux cérémonies de remise des prix de l'industrie cinématographique et qui n'était pas présent dans le public du Dolby Theatre.

"Sean Penn ne pouvait pas être présent, ou ne voulait pas l'être, alors je vais accepter le prix en son nom", a déclaré le présentateur Kieran Culkin, lauréat de l'Oscar de l'acteur dans un second rôle l'année dernière.

Amy Madigan, 75 ans, a été nommée meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de tante Gladys excentrique dans le film d'horreur "Weapons". Elle a remporté son premier Oscar 40 ans après sa première nomination.

Amy Madigan a remercié le réalisateur de "Weapons", Zach Cregger.

"Il a écrit un rôle de rêve et m'a laissé le saisir à la gorge", a déclaré Amy Madigan.

"KPop Demon Hunters", un film Netflix NFLX.O devenu un phénomène mondial, a été nommé meilleur film d'animation.

Au milieu des célébrations, le spectacle a pris un ton sérieux pour honorer deux disparitions majeures dans le monde du cinéma l'année dernière: les réalisateurs Robert Redford et Rob Reiner.

Billy Crystal, la star de "When Harry Met Sally", a déclaré que les films de Reiner, notamment "A Few Good Men" et "This Is Spinal Tap", "dureraient toute une vie". Il a été rejoint sur scène par Demi Moore, Meg Ryan et d'autres acteurs de films classiques de Reiner.

Barbra Streisand, qui a joué aux côtés de Redford dans "The Way We Were", a qualifié ce dernier d'"acteur brillant et subtil" et de "cow-boy intellectuel". Elle a terminé son intervention en chantant quelques lignes de la célèbre chanson-titre du film.

L'animateur Conan O'Brien a ouvert les festivités en plaisantant sur le fait qu'il était honoré d'être "le dernier animateur humain" de la cérémonie de remise des prix, à une époque où Hollywood craint que l'intelligence artificielle ne prenne le dessus sur les emplois.

Il a également déclaré qu'il espérait que le spectacle offrirait un sentiment d'optimisme. Il a noté que les nominés venaient de 31 pays sur six continents.

"Faisons la fête non pas parce que nous pensons que tout va bien, mais parce que nous travaillons et espérons mieux", a déclaré Conan O'Brien.

Cette célébration clinquante, le gala le plus exagéré de l'année à Hollywood, s'est déroulée alors que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran. La sécurité était renforcée à l'intérieur et autour de la cérémonie. Les organisateurs ont indiqué qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec le FBI et la police de Los Angeles à la suite d'un avertissement fédéral faisant état d'une possible menace iranienne contre la Californie , bien que les autorités n'aient fait état d'aucun danger spécifique ou crédible pour la cérémonie des Oscars. Les participants ont dû franchir plusieurs points de contrôle de la circulation et passer par des détecteurs de métaux pour se rendre à l'événement.

Les festivités ont masqué le malaise qui règne dans l'industrie cinématographique quant à l'endroit où les films sont tournés, les studios recherchant des incitations fiscales et des coûts inférieurs ailleurs aux États-Unis et à l'étranger, ce qui affaiblit l'emprise d'Hollywood sur la production.

Warner Bros. WBD.O , le studio à l'origine de "One Battle" et "Sinners", est sur le point d'être vendu à Paramount Skydance

PSKY.O dans le cadre d'un accord qui réduira les rangs des principaux distributeurs de films. Un groupe de surveillance des médias, Free Press, a fait circuler un panneau d'affichage itinérant autour d'Hollywood au cours du week-end pour exprimer son opposition à la fusion.

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars sont choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et ‍film artisans qui composent l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Cette année, l'Académie a pris des mesures pour s'assurer que les votants ont réellement regardé les films sur lesquels ils votent. Pour la première fois, le système de vote en ligne permet de savoir si un votant a regardé chaque film en streaming. Les électeurs peuvent toutefois cocher une case pour indiquer qu'ils ont regardé le film ailleurs que sur le site de l'Académie.