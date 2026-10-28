Seagate recule après la publication de ses résultats trimestriels ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fournisseur de solutions de stockage de données Seagate Technology STX.O recule de 1,39% à 658,57 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 4,23 milliards de dollars au premier trimestre , supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société de courtage Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 148 $ en raison d'une croissance plus faible en exaoctets et d'une baisse des coûts moins importante

** La société prévoit toutefois un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, à ± 100 millions de dollars près, soit un chiffre supérieur aux estimations de 4,32 milliards de dollars

** La recommandation moyenne de 27 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 1 000 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année