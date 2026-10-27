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Seagate profite, encore et toujours, d'une forte dynamique grâce à l'IA
information fournie par AOF 27/10/2026 à 21:58

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(Zonebourse.com) - Seagate Technology a publié des résultats trimestriels en forte progression, soutenus par l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle et l'augmentation des besoins en stockage de données. Le fabricant américain de disques durs a dépassé les attentes des analystes et présenté des perspectives supérieures aux prévisions, mais son action a fortement reculé après la clôture de Wall Street, malgré une hausse de près de 150% depuis le début de l'année.

Au premier trimestre fiscal, clos le 2 octobre, Seagate a dégagé un bénéfice net de 1,76 milliard de dollars, soit 7,59 dollars par action, contre 549 millions de dollars et 2,43 dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté a atteint 7,68 dollars par action, contre 2,61 dollars l'année précédente et 7,45 dollars attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires a progressé d'environ 61%, à 4,23 milliards de dollars, dépassant le consensus de 4,15 milliards. Cette croissance reflète la multiplication des données générées et conservées par les entreprises, notamment pour leurs applications d'intelligence artificielle.

Pour le deuxième trimestre fiscal, Seagate prévoit un bénéfice ajusté compris entre 9 et 9,40 dollars par action, contre 8,66 dollars anticipés par le marché. Les revenus devraient atteindre entre 4,7 et 4,9 milliards de dollars, au-dessus des 4,55 milliards attendus. Le directeur général, Dave Mosley, estime que la demande de stockage pourrait soutenir une croissance durable sur plusieurs années, grâce à la visibilité accrue sur les besoins des clients. Ces perspectives confirment la confiance du groupe dans la poursuite des investissements consacrés aux infrastructures de données.

Une idée qui est partagée avec les analystes de Bank of America qui écrivaient dans une note datant d'il y a quelques jours seulement : "Bien que les actions des fabricants de disques durs aient fortement chuté, nous entrevoyons un potentiel de révision à la hausse des estimations. Malgré les nombreux articles de presse faisant état des efforts de Toshiba pour augmenter ses capacités de production, nos analyses sectorielles indiquent que les discussions sur les prix chez les hyperscalers restent constructives. Nous prévoyons une forte croissance des prix et des marges jusqu'en 2028."

Malgré ces performances, le titre concède près de 6% après la clôture de Wall Street, mais affiche une performance de plus de 140% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 21:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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