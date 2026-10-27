Seagate profite, encore et toujours, d'une forte dynamique grâce à l'IA

(Zonebourse.com) - Seagate Technology a publié des résultats trimestriels en forte progression, soutenus par l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle et l'augmentation des besoins en stockage de données. Le fabricant américain de disques durs a dépassé les attentes des analystes et présenté des perspectives supérieures aux prévisions, mais son action a fortement reculé après la clôture de Wall Street, malgré une hausse de près de 150% depuis le début de l'année.

Au premier trimestre fiscal, clos le 2 octobre, Seagate a dégagé un bénéfice net de 1,76 milliard de dollars, soit 7,59 dollars par action, contre 549 millions de dollars et 2,43 dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté a atteint 7,68 dollars par action, contre 2,61 dollars l'année précédente et 7,45 dollars attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires a progressé d'environ 61%, à 4,23 milliards de dollars, dépassant le consensus de 4,15 milliards. Cette croissance reflète la multiplication des données générées et conservées par les entreprises, notamment pour leurs applications d'intelligence artificielle.

Pour le deuxième trimestre fiscal, Seagate prévoit un bénéfice ajusté compris entre 9 et 9,40 dollars par action, contre 8,66 dollars anticipés par le marché. Les revenus devraient atteindre entre 4,7 et 4,9 milliards de dollars, au-dessus des 4,55 milliards attendus. Le directeur général, Dave Mosley, estime que la demande de stockage pourrait soutenir une croissance durable sur plusieurs années, grâce à la visibilité accrue sur les besoins des clients. Ces perspectives confirment la confiance du groupe dans la poursuite des investissements consacrés aux infrastructures de données.

Une idée qui est partagée avec les analystes de Bank of America qui écrivaient dans une note datant d'il y a quelques jours seulement : "Bien que les actions des fabricants de disques durs aient fortement chuté, nous entrevoyons un potentiel de révision à la hausse des estimations. Malgré les nombreux articles de presse faisant état des efforts de Toshiba pour augmenter ses capacités de production, nos analyses sectorielles indiquent que les discussions sur les prix chez les hyperscalers restent constructives. Nous prévoyons une forte croissance des prix et des marges jusqu'en 2028."

Malgré ces performances, le titre concède près de 6% après la clôture de Wall Street, mais affiche une performance de plus de 140% depuis le début de l'année.

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