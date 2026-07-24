Scribe Therapeutics s'envole lors de son entrée en bourse à New York après une introduction en bourse revalorisée à 128,7 millions de dollars

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24 juillet - ** Les actions de Scribe Therapeutics ( SCTX.O ), une start-up spécialisée dans l'édition génétique, ont bondi de 69,9 % lors de leur entrée en Bourse à New York

** Le titre a ouvert à 25 dollars l'action, contre un prix d'introduction en Bourse de 15 dollars

** SCTX, basée à Alameda, en Californie, a vendu environ 8,6 millions d' actions dans le cadre d'une introduction en Bourse élargie visant à lever 128,7 millions de dollars

** SCTX, qui développe un portefeuille de médicaments génétiques destinés aux maladies cardiométaboliques, avait auparavant placé 7,2 millions d’actions à un prix compris entre 13 et 15 dollars par action

** Son principal candidat, le STX-1150, est en cours de développement pour réduire le taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité, un facteur clé du risque cardiovasculaire

** Toutes les 40 secondes, une personne est victime d’une crise cardiaque aux États-Unis, et chaque année, les maladies cardiaques coûtent plus de 400 milliards de dollars au pays, selon l’American Heart Association

** Leerink Partners, Goldman Sachs, Guggenheim Securities et Wells Fargo Securities ont agi en tant que chefs de file conjoints de l’opération