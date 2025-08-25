scPharmaceuticals augmente après l'accord de rachat de MannKind

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions du fabricant de médicaments scPharmaceuticals SCPH.O augmentent de 13,2 % à 5,48 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie MannKind Corp MNKD.O achète scPharmaceuticals dans le cadre d'une transaction évaluée à 360 millions de dollars, selon les entreprises

** Les actions de MNKD chutent de 2 % à 4,03 $ avant la mise sur le marché

** Dans le cadre de l'accord, MNKD paiera 5,35 dollars par action en espèces, et offrira un CVR non négociable d'une valeur maximale de 1 dollar par action si certaines étapes réglementaires et commerciales sont franchies

** L'accord permettra à MannKind d'élargir son portefeuille au-delà des maladies pulmonaires orphelines

** SCPH apporte Furoscix, un infuseur corporel approuvé par la FDA pour traiter les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et de maladies rénales, avec plus de 10 milliards de dollars d'opportunités de marché aux États-Unis, selon les sociétés

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, MNKD a baissé de 36,1 %, tandis que SCPH a augmenté de 37 % depuis le début de l'année