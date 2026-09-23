Scott Bessent, du Trésor américain, et He Lifeng, de la Chine, doivent se rencontrer pour aborder les « questions en suspens » avant le sommet Trump-Xi

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(Nouvelles informations, avec des citations de Scott Bessent et des détails sur la rencontre de dimanche entre les États-Unis et la Chine)

* La rencontre à la Banque mondiale a lieu la veille de l’accueil de Xi Jinping par Donald Trump à la Maison Blanche

* L'expiration de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine approche à grands pas, le 10 novembre, et sa prolongation reste incertaine

* Les États-Unis vantent leur « ligne directe » dédiée à la sécurité de l'IA, mais Donald Trump s'engage à ne pas freiner son développement

par Andrea Shalal

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi qu’il s’entretenait pour la deuxième fois cette semaine avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng afin de régler les « questions en suspens » avant le sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, prévu jeudi à la Maison Blanche.

« Nous avons quelques questions en suspens depuis dimanche », a déclaré Scott Bessent, faisant référence à une précédente réunion visant à préparer des accords que les deux dirigeants pourraient examiner.

« Nous voulons une stabilité stratégique, mais celle-ci doit reposer sur la réciprocité et l'équité », a déclaré Scott Bessent aux journalistes à son arrivée au siège de la Banque mondiale à Washington, où la réunion devait se tenir.

Il n’a pas répondu aux questions visant à savoir si les deux plus grandes économies mondiales accepteraient de prolonger la trêve commerciale qui expire le 10 novembre.

Un responsable du Trésor américain a indiqué que la réunion ne concernerait que Scott Bessent et He Lifeng, afin de poursuivre la préparation du sommet Trump-Xi.

Scott Bessent, He Lifeng et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, se sont rencontrés dimanche à New York afin de préparer d’éventuels accords sur le commerce et l’intelligence artificielle que les deux dirigeants devront examiner. Scott Bessent a qualifié ces discussions de « fructueuses », précisant que les deux parties avaient convenu de mettre en place une « ligne directe » pour se signaler mutuellement les incidents liés à la sécurité de l’IA.

La réaction de la Chine à ce projet de ligne directe sur l’IA n’était pas claire, l’agence de presse officielle Xinhua se contentant de reconnaître que les deux parties avaient discuté de l’IA.

Les analystes spécialisés dans les relations américano-chinoises estiment que les attentes en matière de coopération sur l’IA sont faibles en raison d’un manque de confiance mutuelle vis-à-vis de cette technologie et du fait qu’aucune des deux parties n’a manifesté un intérêt sérieux pour ralentir son développement. En réalité, Donald Trump a déclaré le contraire, affirmant qu’il ne « freinerait » pas la croissance de l’IA et qu’il maintiendrait l’avance des États-Unis sur la Chine dans ce qu’il appelle désormais la « super-intelligence ».

La réunion de dimanche entre Scott Bessent, Jamieson Greer et He Lifeng n’a pas permis de trancher le sort de la trêve commerciale entre Washington et Pékin, en vigueur depuis près d’un an et qui expire le 10 novembre. Cette trêve a permis de réduire considérablement les taux de droits de douane bilatéraux, qui avaient rapidement grimpé à des niveaux à trois chiffres à la suite d’une série de représailles réciproques suite aux hausses de droits de douane décidées par Donald Trump l’année dernière. La Chine avait également accepté de rétablir les livraisons d’aimants à base de terres rares et d’autres minéraux essentiels, qu’elle avait sévèrement restreintes.

Jamieson Greer a déclaré lundi à Bloomberg TV que les discussions sur la prolongation de la trêve commerciale se poursuivraient, car il restait encore du temps.

« Mais je m’attends à ce que nous continuions à discuter et je pense que les deux parties le souhaitent », a-t-il déclaré à propos d’une prolongation de la trêve commerciale.

Jamieson Greer a ajouté que les États-Unis devaient maintenir la pression sur la Chine pour garantir le respect de ses engagements concernant les minéraux critiques. Des responsables américains ont déclaré la semaine dernière à la presse que les livraisons de terres rares par la Chine « n’étaient pas à la hauteur ».

Dimanche, les deux parties ont abordé d’autres sujets qui avaient déjà été évoqués par Donald Trump et Xi Jinping lors d’une rencontre en mai à Pékin, notamment la réduction des droits de douane réciproques sur certains biens non stratégiques et les achats chinois d’avions Boeing et de produits agricoles.

Jamieson Greer avait indiqué que les deux parties avaient convenu de « mettre en œuvre » un processus convenu en mai afin que chacune d’elles identifie les réductions tarifaires potentielles sur les biens non stratégiques, dans le cadre d’une instance appelée « Board of Trade ». Il a précisé que cela pourrait concerner des exportations chinoises telles que « les biens de consommation et les produits de faible technicité », tandis que les exportations américaines éligibles à ce traitement pourraient inclure l’énergie, les produits agricoles et les dispositifs médicaux, a-t-il ajouté.