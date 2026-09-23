Une nouvelle espèce de chat sauvage découverte en Bolivie, une première en un siècle

Un chat tigre Tilcayo (Leopardus tilcayo) au sanctuaire de la faune sauvage de Senda Verde, en Bolivie, le 22 septembre 2026 ( AFP / AIZAR RALDES )

Une nouvelle espèce de félin sauvage a été découverte en Bolivie, une première dans le monde depuis plus d'un siècle, a annoncé à l'AFP une des scientifiques boliviennes ayant participé à cette découverte.

Doté d'un pelage tacheté et mesurant quelque 45 centimètres de long, le petit animal a été identifié dans la région montagneuse de Los Yungas, à environ 90 kilomètres au nord-est de La Paz. Il a été baptisé par les habitants "tilcayo", dénomination qui a inspiré son nouveau nom scientifique, "leopardus tilcayo".

Un chat tigre Tilcayo (Leopardus tilcayo) au sanctuaire de la faune sauvage de Senda Verde, en Bolivie, le 22 septembre 2026 ( AFP / AIZAR RALDES )

Il s'agit d'un "fait marquant, car depuis 100 ans, aucun chat" sauvage nouveau n'avait été décrit dans le monde, a déclaré Mme Nogales, exploratrice de National Geographic. Le dernier en date à avoir été découvert était le chat des pampas uruguayen en 1923.

Le tilcayo "est un peu plus petit qu'un chat domestique, il a les oreilles arrondies" et un pelage tacheté, a-t-elle indiqué.

Confondu avec un chat ordinaire, un mâle tilcayo a été adopté par une famille qui, constatant qu'il n'avait pas un comportement normal, l'a remis à un refuge de conservation animale. Un autre spécimen, une femelle, a été secourue après avoir fait l'objet d'une agression dans un village, puis remise en liberté.

Un chat tigre Tilcayo (Leopardus tilcayo) au sanctuaire de la faune sauvage de Senda Verde, en Bolivie, le 22 septembre 2026 ( AFP / AIZAR RALDES )

Le couple a fait l'objet d'analyses génétiques approfondies et les résultats de la recherche ont été publiés jeudi dans la revue scientifique Current Biology.

L'espèce n'a, pour l'instant, été détectée qu'en Bolivie, a précisé Mme Nogales, selon qui elle est "menacée d'extinction".