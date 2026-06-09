Scor rembourse par anticipation des obligations émises en 2015

Scor annonce le remboursement de 282,9 MEUR d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe réinitialisable, émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026, et restant en circulation.

Le remboursement anticipé de ces obligations a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L'ensemble des obligations ainsi remboursées sera annulé par la compagnie de réassurance.