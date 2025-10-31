SCOR-Le T3 déçoit malgré un résultat net au-dessus des attentes

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse)

SCOR SCOR.PA recule à la Bourse de Paris vendredi après avoir fait état de résultats mitigés au troisième trimestre, les analystes se disant déçus malgré le dépassement des attentes.

Vers 08h54 GMT, le titre du groupe de réassurance cède 6,49% à 28,24 euros.

"Au niveau des résultats globaux, SCOR a dépassé les attentes de 7%, mais les détails sous-jacents ne semblent pas aussi favorables", relèvent les analystes de JP Morgan.

En effet, si le résultat net du groupe est au-dessus des attentes au troisième trimestre - à 217 millions d'euros contre un consensus d'entreprise à 203 millions, le résultat en réassurance dommages et responsabilité (P&C) déçoit car il "a bénéficié d'une baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles et d'une décote plus importante que prévu", souligne le courtier.

Le ratio combiné - le rapport entre les sinistres et les primes - en P&C s'établit à 80,9% sur le trimestre, alors que les analystes attendaient en moyenne 82,5%.

Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du groupe s'établit à 22,1% sur le trimestre, contre un consensus à 18,8%, une performance malgré tout soulignée par les analystes.

"Bien que SCOR ait affiché un ROE impressionnant de 22,1% et dépassé les prévisions de résultat net de +6,7% au troisième trimestre, nous sommes légèrement déçus", écrit Jefferies dans une note.

Le courtier, relève également le ratio de solvabilité en-dessous des attentes, à 210% contre un consensus à 213%.

En réassurance vie et santé, Scor a publié un résultat de 98 millions d'euros, également en-dessous du consensus qui tablait sur 110 millions d'euros.

La marge pour service contractuel (CSM) en réassurance vie et santé, reflétant la valeur de la marge future attendue sur les contrats, a atteint 82 millions d'euros alors que les analystes en attendaient 96 millions.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)