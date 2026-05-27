 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Scor lance une offre de rachat en numéraire et va émettre de nouvelles obligations subordonnées
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 08:48

Scor SE SCOR.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE ET SON INTENTION D'ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES

* PORTANT SUR LES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE EUR 250 MLNS PORTANT INTÉRÊT À TAUX FIXE RÉINITIALISABLE ET VENANT À ÉCHÉANCE LE 5 JUIN 2047

* PORTANT SUR LES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D'UN MONTANT NOMINAL DE EUR 500 MLNS PORTANT INTÉRÊT À TAUX FIXE RÉINITIALISABLE ET VENANT À ÉCHÉANCE LE 27 MAI 2048

* L'OFFRE DE RACHAT COMMENCERA LE 27 MAI 2026 ET SE TERMINERA LE 3 JUIN 2026, À 16H00 (HEURE DE PARIS)

Texte original nGNE5XXSTV Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SCOR
31,5000 EUR Euronext Paris -1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 238,75 +0,80%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97,18 -2,11%
SOITEC
158 -5,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank