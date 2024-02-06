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Scor affiche une croissance de son activité P&C sur ses lignes cibles
information fournie par Reuters06/02/2024 à 07:47

Scor SE SCOR.PA :

* RENOUVELLEMENTS P&C DE JANVIER 2024 : CROISSANCE DES LIGNES CIBLES DANS DES CONDITIONS DE MARCHÉ ATTRACTIVES

* AFFICHE UNE CROISSANCE DE SON ACTIVITÉ P&C SUR SES LIGNES CIBLES

* LORS DES RENOUVELLEMENTS DE JANVIER 2024, SCOR AFFICHE UNE CROISSANCE D’EGPI DE 13,6 %2, DÉPASSANT L’HYPOTHÈSE MOYENNE DU PLAN STRATÉGIQUE FORWARD 2026

* RENFORCE LA RENTABILITÉ TECHNIQUE ATTENDUE DE SON PORTEFEUILLE À TRAVERS UNE AMÉLIORATION DE SON RATIO NET DE SOUSCRIPTION DE 1,5 POINT (HORS « ALTERNATIVE SOLUTIONS »)

* AMÉLIORATION DU RATIO NET DE SOUSCRIPTION DUE À UNE AUGMENTATION DES TARIFS DE +3,1 %, DONT +6,6 % SUR LES AFFAIRES NON-PROPORTIONNELLES

* LA CROISSANCE DU PORTEFEUILLE VA SE POURSUIVRE AU COURS DE L’ANNÉE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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