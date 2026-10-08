Schroders accélère dans les ETF actifs avec deux nouveaux fonds obligataires

(Zonebourse.com) - Schroders annonce le lancement de deux nouveaux fonds indiciels cotés (ETF) actifs à revenu fixe : Schroder CoCo Financial Credit Active UCITS ETF et Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF. La société poursuit ainsi le développement de sa gamme à travers différentes classes d'actifs et zones géographiques.

Ces deux ETF permettront aux investisseurs de s'exposer à deux segments distincts du marché mondial du crédit. Ces lancements interviennent un an après le lancement du premier ETF UCITS actif à revenu fixe de Schroders en septembre 2025.

Schroder CoCo Financial Credit Active UCITS ETF

Le Schroder CoCo Financial Credit Active UCITS ETF repose sur une stratégie de gestion active qui investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations convertibles contingentes ("CoCos") libellées en dollars américains, en euros ou en livres sterling, émises par des institutions financières mondiales.

Géré par Cindy Wang, le processus d'investissement s'appuie sur une approche fondamentale bottom-up (sélection d'obligations individuelles) et exploite la recherche crédit interne de la société afin d'identifier les opportunités de valeur relative entre régions, sous-secteurs financiers et notations de crédit. Cet ETF vise à générer du revenu et une croissance du capital supérieurs à l'indice ICE BofAML Contingent Capital (couvert en USD) après frais, sur un horizon de trois à cinq ans.

Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

Le Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres à taux fixe et variable libellés en dollars américains, émis par des entreprises du monde entier.

Sous la gestion de Julien Houdain (responsable de la gestion obligataire mondiale), Martin Coucke et François Carrié, la stratégie d'investissement bottom-up est conçue pour exploiter les inefficiences structurelles de prix sur le marché des obligations d'entreprises. Le processus combine une analyse quantitative pour évaluer la valeur relative de milliers d'obligations à un modèle de risque qui analyse les caractéristiques individuelles de chaque titre plutôt que de raisonner par grands secteurs. Une étape d'optimisation de portefeuille permet ensuite de construire un portefeuille diversifié visant des rendements constants ajustés du risque, de manière efficiente et à grande échelle.

Cet ETF vise à générer du revenu et une croissance du capital supérieurs à l'indice Bloomberg US Corporate Total Return après frais, sur un horizon de trois à cinq ans.

Les deux ETF sont cotés sur le London Stock Exchange (LSE).

Ces lancements viennent consolider le développement continu de la plateforme d'ETF UCITS actifs de Schroders, qui totalise 4,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et s'est élargie au cours de l'année écoulée sur l'obligataire et les actions (notamment avec des stratégies axées sur les actions mondiales, américaines, européennes et japonaises).

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