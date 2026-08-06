Scholar Rock en hausse après une perte nette en baisse au deuxième trimestre ; l'examen par la FDA progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** L'action Scholar Rock SRRK.O progresse de 6,89% à51,17 dollars

** La perte nette par action au deuxième trimestre s'est élevée à 84 cents, contre une perte de 98 cents par action l'année dernière

** La société indique que l'examen par la FDA de la demande d'autorisation de mise sur le marché de son médicament contre l'amyotrophie spinale continue de progresser grâce à deux sites de conditionnement, ce qui représente deux voies indépendantes menant à une décision d'ici le 30 septembre ** “Nous pensons que le deuxième site de conditionnement devrait favoriser une autorisation à court terme aux États-Unis”, déclare la société de courtage Truist

** La société est prête à lancer le médicament, l’apitegromab, aux États-Unis dès l’autorisation de la FDA; des stocks suffisants sont disponibles pour la commercialisation

** Au 30 juin 2026, SRRK disposait d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables d’un montant de 492,1 millions de dollars ** Le titre affiche une hausse de 17% depuis le début de l'année