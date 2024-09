Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: transfert de crédit d'impôt avec Kimberly-Clark information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé lundi la signature d'e plusieurs accords de transfert de crédit d'impôt avec le fabricant américain de produits d'hygiène personnelle Kimberly-Clark.



Dans un communiqué, le groupe français indique avoir été choisi par le propriétaire des marques Huggies, Kleenex et Scott en tant que conseiller stratégique afin de l'aider à financer quatre projets de stockage d'énergie par batterie dans le cadre de la décarbonisation de ses opérations.



Schneider explique qu'il a conseillé Kimberly-Clark à plusieurs reprises depuis 2016, avec l'objectif d'aider le groupe américain à se rapprocher de son objectif de 100% d'énergie renouvelable en Amérique du Nord d'ici 2020.



L'accord doit permettre à profiter Kimberly de tirer parti des dispositions de transfert de crédit d'impôt de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) qui doivent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable.



Cette clause de transférabilité permet le transfert de crédits d'impôts fédéraux admissibles à partir, entre autres, de projets d'énergie renouvelable, de fabrication d'énergie propre et de stockage de batteries.





