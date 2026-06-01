Schneider : retrace son zénith du 17 avril, les 285E en vue

Schneider reste dans le "top-5" des valeurs préférées des gérants français : le titre bondit de 4,5% et retrace son zénith du 17 avril (281,5E) et semble comme aspiré vers le zénith des 285E, inscrit au fixing d'ouverture le 7 mai.

Le prochain objectif serait le test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 287E.