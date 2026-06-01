Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Schneider : retrace son zénith du 17 avril, les 285E en vue
information fournie par Zonebourse•01/06/2026 à 13:06
Schneider reste dans le "top-5" des valeurs préférées des gérants français : le titre bondit de 4,5% et retrace son zénith du 17 avril (281,5E) et semble comme aspiré vers le zénith des 285E, inscrit au fixing d'ouverture le 7 mai.
Le prochain objectif serait le test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 287E.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Tesla, FedEx, Revolution Medicines) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , ...
Lire la suite
William Kadouch-Chassaing, co-PDG d’Eurazeo, était l’invité de l’émission Ecorama du 1er juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dynamique de collecte d’Eurazeo, la feuille de route 2027, la transformation du groupe ...
Lire la suite
par Coralie Lamarque Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes restent en ordre dispersé lundi à mi-séance, l'engouement pour la technologie venant compenser la situation au Moyen-Orient alors que les négociations s'enlisent et que des frappes ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les immatriculations de voitures Tesla TSLA.O ont augmenté sur plusieurs marchés européens ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer