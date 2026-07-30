Schneider électrise la cote, Adidas perd ses appuis

(Zonebourse.com) - La saison des résultats bat son plein et le marché ne pardonne rien. Aéroports de Paris s'envole après une bonne nouvelle réglementaire et Schneider Electric signe un semestre record. En face, Adidas décroche malgré des ventes record, Rentokil et UCB déçoivent face à des attentes élevées et Stellantis est lourdement sanctionné pour des résultats très inférieurs au consensus.

Actions en hausse

Aéroports de paris ( 12%) : le gestionnaire des aéroports parisiens a publié des résultats du premier semestre faisant état d'un bénéfice net triplé, soutenu par des éléments exceptionnels et des mesures d'économies saluées par le marché. L'abaissement des perspectives annuelles, lié au conflit au Moyen-Orient, n'a pas suffi à entamer l'enthousiasme des investisseurs qui se réjouissent du franchissement d'une étape clé vers la signature de son futur contrat de régulation économique, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027.

Schneider Electric ( 7%) : le numéro un mondial de la gestion de l'énergie signe un premier semestre record et relève ses objectifs annuels, dopé par une demande soutenue des centres de données et des efforts de rationalisation opérationnelle. Le groupe profite également de l'essor de l'intelligence artificielle, qui alimente ses carnets de commandes.

Bouygues ( 6%) : le conglomérat français profite de résultats de premier semestre solides, avec un bond du bénéfice net et une progression des ventes et des abonnés chez Bouygues Telecom. Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice 2026, rassurant ainsi les investisseurs.

Amundi ( 5%) : le premier gestionnaire d'actifs européen fait bondir son cours après la publication de résultats du deuxième trimestre nettement supérieurs aux attentes, avec un résultat net ajusté en hausse de 29% à 431 MEUR. Le BPA dépasse pour la première fois la barre des 2 EUR sur un seul trimestre, soutenu par une collecte nette solide.

Vinci ( 5%) : le groupe de BTP et de concessions salue des résultats semestriels robustes, avec un bénéfice net en hausse de près de 10% à 2,1 MdsEUR et un BPA progressant de 10,8% à 3,70 EUR, porté par une politique active de rachat d'actions. L'EBITDA ressort en progression de 4,5% en glissement annuel, tandis que les objectifs annuels sont confirmés.

Actions en baisse

Adidas (-16%) : l'équipementier aux trois bandes chute malgré des ventes record au deuxième trimestre et un relèvement de ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, soutenu par la Coupe du monde et l'engouement pour le rétro. Le marché semble juger les annonces insuffisantes au regard des attentes élevées intégrées dans le cours.

Rentokil (-15%) : le prestataire britannique de services aux entreprises déçoit le marché malgré une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 3,59 MdsUSD. Les investisseurs semblent juger la progression insuffisante au regard des attentes, sanctionnant le titre dès l'ouverture.

Technip energies (-14%) : l'ingénierie française de projets énergétiques pâtit de la publication de résultats semestriels en demi-teinte, avec un chiffre d'affaires ajusté en hausse de seulement 1% en glissement annuel à 2,764 MdsEUR. L'avancement modéré des projets au Moyen-Orient et l'effet défavorable des taux de change ont pesé, conduisant le groupe à réajuster ses objectifs de marge par segment pour 2026.

UCB (-8%) : le groupe biopharmaceutique belge recule après la publication de ses résultats semestriels, malgré une progression du chiffre d'affaires et du bénéfice. Le marché juge visiblement la performance insuffisante au regard de ses attentes.

Stellantis (-6%) : le constructeur aux marques Jeep, Peugeot et Fiat publie des résultats du deuxième trimestre très en deçà des attentes. Le résultat opérationnel ajusté ressort à 0,8 MdEUR, pour une marge de seulement 1,8%, tandis que le bénéfice net plafonne à 0,3 MdEUR. Le BPA ajusté, à 0,14 USD, déçoit fortement le consensus qui anticipait 0,27 USD, sanctionnant le titre dès l'ouverture.

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