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Banques italiennes: le principal actionnaire de MPS soutient l'offensive d'Intesa
information fournie par Boursorama avec AFP 05/10/2026 à 08:34

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Le principal actionnaire de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a apporté son soutien à l'offre de rachat défendue par Intesa Sanpaolo, a annoncé dimanche la banque de Turin partie à l'attaque de sa concurrente toscane.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La holding Delfin, qui regroupe les participations de la famille Del Vecchio dans des groupes tels qu'EssilorLuxottica et Covivio, détient environ 17,6% du capital de MPS. Son ralliement confère un poids considérable à cette opération, l'une des plus importantes de l'histoire récente du secteur bancaire italien.

Delfin s'est engagé à apporter l'intégralité de sa participation à l'offre publique d'achat et d'échange lancée sur MPS, a indiqué Intesa Sanpaolo dans un communiqué.

Cette opération permettrait à Delfin de devenir l'un des principaux investisseurs privés d'Intesa Sanpaolo avec une participation proche de 4%, selon la presse italienne.

Intesa avait légèrement relevé samedi soir son offre sur MPS, en y ajoutant 0,25 euro en numéraire par action (ce qui porte la valeur totale de l'opération à plus de 31 milliards d'euros), et donné des gages quant à l'ancrage territorial de MPS en Toscane.

La première banque italienne avait aussi lancé un ultimatum aux actionnaires de MPS, avertissant qu'elle retirerait son offre si ceux-ci approuvaient le contre-projet d'acquisitions défendu par la direction de la banque toscane.

En cas de succès, l'opération donnerait naissance au deuxième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation boursière, derrière l'espagnol Santander.

Après l'annonce surprise de l'offensive d'Intesa début juin, MPS a présenté un plan prévoyant le rachat de Banco BPM et de la société de gestion de patrimoine Banca Generali, qui doit être soumis au vote lors d'une assemblée générale le 29 octobre.

La holding Delfin s'est également engagée dimanche à participer aux assemblées convoquées par MPS et d'y adopter un "comportement conforme aux conditions de l'offre" qu'il soutient.

Les autres grands actionnaires doivent encore se prononcer. Parmi eux figurent le groupe de Francesco Gaetano Caltagirone, qui détient plus de 10% du capital de MPS, ainsi que plusieurs investisseurs institutionnels, dont BlackRock, présent au capital des deux banques.

Fondée en Toscane en 1472, MPS avait été sauvée en 2017 par un plan de recapitalisation de 5,4 milliards d'euros mené par l'État italien, lequel a depuis progressivement réduit sa participation.

Depuis, elle a renversé la vapeur en devenant l'année dernière la troisième banque d'Italie, avec son rachat de Mediobanca.

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