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Schneider Electric va lancer une OPA sur Shelly Group
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 07:39
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Shelly Group a annoncé la signature d'un accord d'investissement avec SE 2026 A SAS, une filiale indirecte de Schneider Electric détenue à 100% par le Français. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la volonté du groupe français d'initier une offre publique d'achat volontaire sur l'intégralité des actions en circulation de la société.

L'offre d'achat envisagée s'élève à 70 euros par titre et la réalisation de l'opération sera soumise à un seuil minimal d'acceptation. Schneider Electric devra obtenir, directement ou indirectement, au moins 95% du capital social de Shelly Group à l'issue de l'offre et après l'obtention des autorisations réglementaires d'usage.

A ce stade, la société bulgare qui commercialise des technologies pour la maison connectée a précisé qu'aucune offre n'avait été formellement enregistrée. Son conseil d'administration a toutefois émis un avis préliminaire favorable, estimant qu'une OPA volontaire aux conditions proposées est conforme à l'intérêt de l'entreprise, de ses actionnaires, de ses salariés et des autres parties prenantes.

Sur les six premiers mois de l'année, Shelly Group a généré un chiffre d'affaires de 68,3 millions d'euros, en hausse de 26,5%, un Ebit en forte croissance de 45,6%, à 17,7 millions d'euros, pour une marge d'Ebit de 26%. Quant au bénéfice net, il a atteint 15,4 millions d'euros, en progression de 51,4%.

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