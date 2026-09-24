Les Peugeot voient des signes positifs dans les résultats de Stellantis au S1

Usine Stellantis de Mulhouse

Le directeur ‌général de Peugeot Invest, la holding d'investissement de ​la famille Peugeot, a déclaré jeudi que la performance de l'action Stellantis était clairement décevante mais que ​les résultats du groupe au premier semestre avaient montré des ​signes positifs.

"Le plan présenté par (le ⁠directeur général) Antonio Filosa est relativement récent ‌et je pense qu'il est important de donner du temps à l'entreprise", a dit ​Jean-Charles Douin ‌au cours d'une téléconférence de presse consacrée ⁠aux résultats de Peugeot Invest au premier semestre. "Etant l'un des principaux actionnaires de Stellantis, nous soutenons ⁠pleinement et sommes ‌pleinement alignés avec l'équipe de direction ⁠dans ses efforts."

L'action Stellantis a perdu 48% de ‌sa valeur au premier semestre, pesant ⁠sur les résultats de Peugeot Invest, deuxième ⁠actionnaire du constructeur ‌automobile avec près de 8% du capital selon ​des données LSEG.

"Il n'y ‌a pas à ce stade de projet de faire un découplage" ​entre les actifs automobiles de Peugeot Invest et les autres investissements, a ajouté Jean-Charles ⁠Douin. "Stellantis, clairement, n'est pas un investissement ordinaire. Nous le traitons comme un investissement historique sur lequel nous continuons de nous concentrer et d'accompagner la reprise de l'activité."

(Reportage Gilles Guillaume, avec Makini Brice, édité ​par Augustin Turpin)