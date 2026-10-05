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Schneider Electric s'offre l'américain PTC pour 22,6 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 08:13

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Le groupe a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie PTC pour environ 22,6 milliards de dollars, soit près de 20,1 milliards d'euros.

Le prix proposé fait ressortir une prime de 42,3% par rapport au dernier cours de clôture de PTC et de 46,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 30 séances précédant l'annonce, a précisé le groupe français dans un communiqué.

Coté à la Bourse de New York, PTC figure parmi les leaders mondiaux des logiciels dédiés à la conception de produits industriels complexes, à l'ingénierie et à la gestion des données. Le groupe revendique plus de 30 000 clients à travers le monde. En 2025, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, pour une marge d'EBITA ajusté d'environ 40%.

Cette acquisition intervient dans le prolongement du rachat du spécialiste norvégien des logiciels industriels Cognite. Avec ces opérations,

Schneider Electric entend constituer une plateforme de logiciels industriels et d'intelligence artificielle de premier plan, à la fois ouverte, interopérable et d'envergure mondiale.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de la réalisation des conditions habituelles, Schneider Electric prévoit de finaliser l'acquisition de PTC d'ici au troisième trimestre 2027.

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