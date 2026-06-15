Schneider Electric s'allie à Foxconn dans l'IA

L'équipementier électrique et le spécialiste taiwanais de l'assemblage électronique Foxconn ont annoncé ce lundi avoir conclu un partenariat stratégique afin de définir et de déployer à grande échelle la prochaine génération de centres de données basés sur l'IA.

Ce partenariat associe l'expertise de Foxconn dans les plateformes informatiques de pointe, nourries à l'IA, au savoir-faire de Schneider Electric dans les systèmes d'alimentation, le refroidissement et la gestion de l'énergie.

"Ensemble, les deux entreprises ont pour objectif de proposer des solutions intégrées et prêtes à l'emploi qui permettent aux clients de mettre en place et d'exploiter des infrastructures IA avec plus de rapidité, d'efficacité et de prévisibilité, quelle que soit la région", ont-elles indiqué dans un communiqué.

La production de ces solutions débutera "dans le courant de l'année", selon les deux sociétés.

Schneider Electric et Foxconn ont également pour ambition d'explorer "des innovations en matière d'optimisation énergétique en boucle fermée, de modules d'alimentation et de refroidissement, ainsi que de cadres de conception standardisés, afin de créer des modèles reproductibles et hautement performants pour les usines d'IA du monde entier".

Suite à ces annonces, Schneider Electric s'adjugeait plus de 3% peu après l'ouverture de la Bourse de Paris, ce lundi, surperformant un indice CAC 40 en hausse d'environ 1,4%.