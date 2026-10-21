Schneider Electric renforce son programme de décarbonation avec Greenly

Schneider Electric ( 0,29%) annonce un partenariat avec Greenly, spécialiste de la comptabilité carbone, afin de renforcer son programme Decarbonization Champion, destiné aux petites et moyennes entreprises de sa chaîne de valeur électrique. Cette initiative vise à accompagner les partenaires du groupe dans la mesure et la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.

D'une valeur annuelle estimée à plus de 30 000 euros par entreprise participante, le dispositif combine l'accès à la plateforme de suivi des émissions de Greenly, des formations à la durabilité et un accompagnement personnalisé assuré par SE Advisory Services, la branche conseil de Schneider Electric. Il prévoit notamment des audits énergétiques, l'élaboration de feuilles de route de décarbonation et l'accès à des solutions technologiques adaptées.

Les premiers projets pilotes menés dans la région Pacifique font ressortir des économies potentielles significatives. Un installateur a ainsi identifié plus de 24 000 euros d'économies annuelles, tandis qu'un fabricant australien pourrait économiser plus de 150 000 euros grâce à l'optimisation de ses équipements et de sa consommation énergétique.

Déployé à l'échelle mondiale, ce programme entend répondre aux exigences croissantes des donneurs d'ordre et des réglementations en matière de transparence environnementale, tout en permettant aux PME de renforcer leur compétitivité.