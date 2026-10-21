Boeing : zoom sur les quatre familles d'avions commerciaux du concurrent historique d'Airbus

Le 737 MAX 10 a enfin obtenu sa certification par le régulateur aérien FAA, rejoignant la gamme des appareils de l'avionneur américain. Le constructeur aéronautique produit actuellement quatre familles d'avions commerciaux, dont 6.863 exemplaires étaient en commande à fin septembre. Voici leurs principales caractéristiques.

Le calendrier de la nouvelle génération des Boeing 777 a connu plusieurs contretemps récents (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

La famille du 737 MAX, la favorite

Ce monocouloir, présenté en août 2011, consomme moins de carburant et émet moins de gaz à effet de serre (-20% pour ces deux données) que son prédécesseur, et il est 50% moins bruyant.

C'est l'avion le plus vendu de l'histoire de Boeing, mais l'A320 d'Airbus l'a détrôné en octobre 2025 tous constructeurs confondus . Il existe en quatre versions, de la plus petite (737 MAX 7) à la plus grande (737 MAX 10), et peut transporter entre 172 et 230 passagers, avec une autonomie de 5.740 à 7.040 km.

Deux modèles seulement sont actuellement exploités.

Le 737 MAX 8 - version de très loin la plus vendue - a subi deux accidents en 2018 et en 2019 peu après le décollage, qui ont entraîné au moins vingt mois de suspension des 737 MAX du monde entier. Ils ont fait 346 morts. Le 737 MAX 9 est impliqué dans un incident en vol début 2024 quand une porte-bouchon s'est détachée de la carlingue d'un avion livré en octobre. Il a provoqué une crise majeure pour Boeing liée à la qualité déficiente de sa production.

Le 737 MAX 7, dont le premier vol d'essai s'est déroulé en mars 2018, est certifié depuis début août et devrait être livré à partir de 2027, avec sept ans de retard. Le 737 MAX 10 a été certifié mardi. Boeing compte aussi lancer les livraisons en 2027, contre 2023 initialement.

D'après la revue spécialisée Leeham News, Boeing a procédé à près de 44 milliards de charges et autres ajustements entre 2018 et 2025 pour ses programmes commerciaux, dont près de la moitié pour le seul 737 MAX.

La famille du 787, le Dreamliner

Entré en service en 2011, il a déjà transporté 1,3 milliard de passagers. C'est le gros porteur qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de l'aviation, selon Boeing. Ce modèle consomme 20 à 25% moins de carburant et dégage 20 à 25% moins d'émissions que celui qu'il remplace.

D'après Boeing, ses systèmes embarqués permettent à l'avion de surveiller son état opérationnel et de signaler ses besoins de maintenance aux systèmes informatiques au sol. Il existe en trois versions et peut transporter entre 200 et 375 passagers, avec un rayon d'action allant de 13.890 km à 15.370 km.

Son fuselage est fabriqué en sections d'un seul tenant, au lieu de panneaux, ce qui a permis d'éliminer 1.500 feuilles d'aluminium et 40.000 à 50.000 fixations par tronçon. Depuis 2021, il est entièrement produit en Caroline du Sud, où une seconde ligne d'assemblage est en cours d'installation.

La famille du 777X, le dernier né

Ce bicouloir, avec 72 mètres d'envergure, a vocation à être le plus grand biréacteur opérationnel dans le monde. Son entrée en service, prévue à l'origine en 2020, est désormais escomptée pour 2027 mais il n'est toujours pas certifié.

Selon Boeing, sa consommation de carburant et ses émissions de gaz à effet de serre seront inférieures de 20% à l'avion qu'il remplace, et ses coûts d'exploitation de 10% par rapport à ses concurrents.

Il existe en trois versions. Sa capacité va de 350 à 450 passagers, avec un rayon d'action de 14.820 km à 17.590 km. Le 777-8 est considéré comme un concurrent direct de l'A350-1000 d'Airbus.

La famille du 767, le professionnalisé

Certifié au début des années 1980. Deux versions sont encore assemblées : l'avion de fret 767-F, et le 767-2C - connu aussi sous le nom KC-46, un avion de ravitaillement pour l'Armée de l'air américaine et des clients étrangers.