 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre personnes retrouvées mortes à Toulouse: triple homicide suivi d'un suicide présumé
information fournie par AFP 21/10/2026 à 09:47

Ajouter Boursorama à vos sources

Quatre personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes à Toulouse, l'enquête privilégiant la thèse d'un triple homicide suivi du suicide de l'auteur ( AFP / FRED TANNEAU )

Quatre personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes à Toulouse, l'enquête privilégiant la thèse d'un triple homicide suivi du suicide de l'auteur ( AFP / FRED TANNEAU )

Quatre personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes à Toulouse, l'enquête privilégiant la thèse d'un triple homicide suivi du suicide de l'auteur, a-t-on appris mercredi de source policière.

La police a trouvé trois personnes décédées dans un domicile toulousain - un enfant de deux ans, sa mère et une sexagénaire - avant d'assister les secours intervenus pour le suicide d'un homme qui "s'avérait être le père de l'enfant", selon les premiers éléments de l'enquête.

Les corps des victimes ont été retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi alors que la police avait été appelée un peu plus tôt sur les lieux pour un différend familial, sans être parvenue à entrer en contact avec les personnes concernées, selon la même source.

Contacté par l'AFP, le parquet de Toulouse a indiqué prévoir une communication sur cette affaire "en fin de matinée ou début d'après-midi".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:04

    très bonne analyse......

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank